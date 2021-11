"Biskupi usilnie proszą". KEP apeluje do rządu w sprawie imigrantów

W dniach 18-19 listopada na Jasnej Górze odbyło się 390. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Pośród poruszonych przez hierarchów tematów znalazła się także sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Biskupi poparli stanowisko przewodniczącego KEP abp Stanisława Gądeckiego, który 10 listopada potępił wykorzystywanie dramatów ludzkich do prowadzenia działań przeciwko suwerenności Polski.

„Biskupi przypominają, że w wielu wypadkach migranci są ofiarami bezwzględnych działań politycznych oraz chciwości mafii przemytniczych” – czytamy w komunikacie.

Duchowni zaapelowali również do rządu o umożliwienie dostępu do imigrantów organizacjom niosącym pomoc.

"W tym duchu biskupi zwracają się do rządzących, by skutecznie broniąc bezpieczeństwa naszych granic, rodzin i domów, podjęli także trud dostrzeżenia będącego w prawdziwej potrzebie przybysza i udzielenia mu, w duchu Ewangelii, koniecznego wsparcia. Usilnie proszą o umożliwienie dostępu do potrzebujących, tak teraz, jak i po zakończeniu stanu wyjątkowego" – czytamy w komunikacie.

Wsparcie dla obrońców granicy

Hierarchowie wyrazili także swoją wdzięczność dla żołnierzy, strażników granicznych oraz policjantów, którzy zabezpieczają polską granicę przed zagrożeniem, a którzy „w tej bardzo trudnej sytuacji ofiarnie wypełniają powierzony im obowiązek obrony naszych granic i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkającym na terytorium Polski”.

W komunikacie po zebraniu podkreślono także, że „nie ma sprzeczności w równoczesnym obowiązku obrony naszych granic i wsparciu dla tych, którzy stali się ofiarami tej trudnej sytuacji. Nie ma też wewnętrznego konfliktu między dobrze rozumianym patriotyzmem i koniecznością obrony naszych granic, a pomocą bliźniemu w potrzebie, w duchu dobrego Samarytanina”.

Duchowni wyrazili również uznanie dla mieszkańców przygranicznych miejscowości i parafii, działających tam placówek Caritas oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Biskupi zaapelowali także o dialog i pojednanie w Polsce oraz poprosili o modlitwę w tej intencji.

Kryzys na granicy

W czwartek funkcjonariusze SG odnotowali 255 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. Wydano 45 postanowień o opuszczeniu terytorium RP. "Dwie duże grupy próbowały siłowo przekroczyć granicę - jedna liczyła 500 a druga 50 cudzoziemców. Osoby były agresywne" – poinformowała w piątek rano w mediach społecznościowych Straż Graniczna.

Choć część ekspertów powoli mówi o możliwej deeskalacji konfliktu na granicy, to jednak rzecznik rządu Piotr Müller studzi te emocje. Jego zdaniem nieprzewidywalność Łukaszenki i Putina każe ostrożnie podchodzić do doniesień o wygaszeniu konfliktu.

Jak zapowiedział w piątek rzecznik rządu, w przyszłym tygodniu premier Morawiecki odwiedzi kilka europejskich państw, gdzie będzie rozmawiał na temat kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.



Czytaj też:

Możemy jeszcze zatęsknić za Papieżem FranciszkiemCzytaj też:

Trzaskowski, kard. Nycz i rabin Schudrich publikują list ws. imigrantów