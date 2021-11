Kukiz przeciwko ustawie PiS. "Na pewno za tym nie zagłosuję"

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Projekt dotyczy też podmiotów leczniczych i wprowadza dla szefa możliwość wydania zarządzenia o obowiązku zaszczepienia swojego pracownika. Jeżeli natomiast pracownik nie zaszczepi się, będzie mogło się to wiązać z restrykcjami, np. w postaci zwolnienia z pracy.

Projektowane przepisy zakładają też, że przedsiębiorstwa nie dotkną żadne restrykcje, jeżeli wszyscy pracownicy będą zaszczepieni.

Kukiz odpowiada

Do propozycji PiS odniósł się w rozmowie z PAP lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. – Już o tym poinformowałem Prawo i Sprawiedliwość, że na pewno nie zagłosuje za ustawą, która przewiduje, że pracodawca może sprawdzać, czy ktoś był zaszczepiony, czy nie – oświadczył.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce blisko 20,2 mln osób – podano w piątek na stronach rządowych.

Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi 40 334 156 iniekcji. W pełni zaszczepionych jest dokładnie 20 219 201 osób. Dzienna liczba szczepień to 122 065.

Trzecią dawkę szczepionki przyjęły 302 662 osoby, a dawkę przypominającą – 1 558 946 osób.

