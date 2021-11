Co ma wspólnego Bodnar z Kantem?

Czym jest sumienie narodowe? Prymas odpowiadał: to miłość i zaufanie do ojczyzny, to „nierozpraszanie sił ojczystych, nieoglądanie się na prawo i lewo oraz unikanie pokusy nowej targowicy, skądkolwiek by przyszła”. Targowica w naszej historii jest symbolem zdrady, personifikowanej przez trzy haniebne postaci: Potockiego, Rzewuskiego i Branickiego. To także symbol naiwności, która widziała w zagranicy gwaranta polskich wolności. W 1792 r. „zagranica” była Rosją carycy Katarzyny II, która rok później wespół z naszym zachodnim sojusznikiem (tak, tak, Prusy od 1790 r. były w formalnym sojuszu polityczno-wojskowym z Rzecząpospolitą) dokonała drugiego rozbioru, czyniąc z Polski państwo kadłubowe.