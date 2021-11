Miller broni Tuska. Czarzasty komentuje: Lizusek

W sobotę były premier Donald Tusk stracił prawo jazdy po tym jak został zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Jak dowiedziała się Interia, do zdarzenia doszło w miejscowości Wiśniewo koło Mławy na Mazowszu. Donald Tusk jechał z prędkością 107 km/h. Policja ukarała go mandatem w wysokości 500 zł.

Miller: Policjant straciłby pracę

Zatrzymanie lidera PO skomentował w mediach społecznościowych były premier Leszek Miller, który napisał, że gdyby podobna sytuacja przydarzyła się politykowi PiS, to „policjant straciłby pracę”.

„D. Tusk stracił prawo jazdy. Przekroczył prędkość o 50 km. Gdyby przydarzyło się to któremuś z liderów PiS, policjanci straciliby pracę, sprawa byłaby utajniona, nagrania z monitoringu uległyby samozniszczeniu, a miernik prędkości zaginąłby w wyniku roztargnienia personelu” – napisał Leszek Miller.

''Miller jest lizuskiem w stosunku do Donalda Tuska''

Włodzimierz Czarzasty, który był jednym z gości "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii", skomentował słowa byłego lidera SLD, dziś europosła, który dostał się do PE z list Koalicji Europejskiej.

– Obserwuję od pewnego czasu i widzę, że Leszek Miller jest lizuskiem w stosunku do Donalda Tuska – powiedział Czarzasty. Dodał, że jego zdaniem były premier i obecny eurodeputowany "marzy, żeby PO go wystawiła ponownie do europarlamentu.

Czarzasty i Miller od dłuższego czasu trwają w konflikcie. W lipcu w rozmowie z Polsat News Miller nazwał Czarzastego "opryszkiem politycznym".

