A miało być tak pięknie

W ostatnich dniach wielu komentatorów i polityków zadawało sobie pytanie: "Gdzie jest Donald Tusk?". W momencie, gdy na granicy sytuacja stawała się coraz poważniejsza, gdy dochodziło do coraz agresywniejszych reakcji ze strony imigrantów, inspirowanych przez białoruskich funkcjonariuszy, lider opozycji gdzieś zniknął. Ostatni raz słyszano o nim, gdy w przededniu Święta Niepodległości był z wizytą u Angeli Merkel, gdzie miał rozmawiać o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Tego samego dnia opublikował jeszcze list otwarty do przywódców państw unijnych, prosząc ich o reakcję i niebagatelizowanie sytuacji. Po czym słuch o nim zaginął, aż do minionego weekendu.