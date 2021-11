Kowalski: Członkowie Rady Medycznej powinni mieć zakaz wypowiadania się w mediach

Poseł Solidarnej Polski wywołał medialną burzę po stwierdzeniu w jednym z programów publicystycznych, że przewodniczący Rady Medycznej, powołanej przy Kancelarii Premiera, groził mu nożem.

Horban groził Kowalskiemu?

– Prof. Andrzej Horban powiedział wprost do mnie i pani poseł Siarkowskiej, że gdyby umiał posługiwać się nożem, to by go użył. W sytuacji, kiedy pan minister Niedzielski, pan premier Morawiecki, pan prezydent Duda byli atakowali, w sierpniu tego roku złożyłem zawiadomienie do prokuratury na pana Jabłonowskiego po jednej z manifestacji. Niestety, nie ma reakcji na słowa pana prof. Horbana w moim kierunku – oznajmił poseł Janusz Kowalski w programie "Rzecz o polityce" w rp.pl.

Już wcześniej o komentarz do zarzutów polityka Solidarnej Polski portal onet.pl poprosił przewodniczącego Rady Medycznej ds. walki z pandemią COVID-19. "Nie znam posła i nigdy go nie widziałem. Nigdy nie grożę nikomu niczym, noża i posła włączając. Może pan poseł ma wyrzuty sumienia, że wiele osób uwierzyło w jego propagandę szczepionkową i teraz właśnie umiera?" – napisał w odpowiedzi prof. Andrzej Horban.

"Powinni mieć zakaz"

Według Janusz Kowalskiego, członkowie powołanej przez premiera Mateusza Morawieckiego Rady Medycznej powinni mieć zakaz wypowiadania się w mediach na tematy związane z pandemią koronawirusa, ponieważ szkodzą sprawie.

– Najgorsze jest to, jakiego języka się używa. Moim zdaniem członkowie Rady Medycznej przy Kancelarii Premiera powinni mieć zakazać wypowiadania się w mediach, chodzenia do "TVN-ów", tylko działać na zasadzie protokołowanych pisemnie posiedzeń – powiedział parlamentarzysta z obozu Zjednoczonej Prawicy.

