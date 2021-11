"Nie masz w sobie krzty rozumu". Łukaszenka stracił cierpliwość po pytaniu od BBC

Brytyjska stacja opublikowała w mediach społecznościowych fragment wywiadu, jakiego stacji udzielił białoruski dyktator. W pewnym momencie dziennikarz zapytał o ubiegłoroczne wybory prezydenckie oraz masowe protesty, jakie wybuchły tuż po nich. Ta kwestia wyraźnie zirytowała Łukaszenkę.

– Nie masz w sobie krzty rozumu. Ty i twoi mocodawcy – powiedział polityk i zagroził, że za chwilę przerwie wywiad. Potem stwierdził, że wyniki wyborów ogłosiła Centralna Komisja Wyborcza Białorusi. Według nich na Łukaszenkę głosowało ponad 80 proc. wyborców.

twitter

Sfałszowane wybory

Wybory prezydenckie na Białorusi odbyły się 9 sierpnia 2020 roku. Według rządowego sondażu exit poll wygrał je Aleksandr Łukaszenka. Po ogłoszeniu tej informacji Białorusini masowo ruszyli na ulice. Media donosiły o brutalnych zatrzymaniach demonstrantów i rannych.

Protesty i manifestacje trwały jeszcze kilak tygodni. Państwa Unii Europejskiej nie uznały Łukaszenki za prawowitego prezydenta, a same wybory określono jako sfałszowane.

UE nałożyła sankcje na Białoruś w związku z działaniami reżimu Łukaszenki wobec opozycjonistów.

Kryzys na granicy

Tematem rozmowy z dziennikarzem brytyjskiej stacji była także sytuacja na granicy z Polską. Łukaszenka zaprzeczał, że jest odpowiedzialny za wywołanie kryzysu migracyjnego. Zadeklarował także, że nie będzie już zatrzymywał migrantów po białoruskiej stronie.

Dyktator stwierdził także, że to "absolutnie możliwe, żeby jego służby pomagały migrantom przedostać się do Polski". – Jesteśmy Słowianami. Mamy serca. Nasze wojska wiedzą, że migranci jadą do Niemiec – stwierdził i dodał, że z tego powodu białoruscy funkcjonariusze mają nie zatrzymywać dłużej migrantów na granicy z UE.

Czytaj też:

Łukaszenka grozi "dzikim" polskim politykom. "Jeśli będziemy zbyt mocno naciskać, nie unikniemy wojny"