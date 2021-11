Wiceminister zdrowia alarmuje: COVID-19 nabiera tempa

Wiceszef resortu zdrowia mówił o aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju w poniedziałek w programie "Wolne Głosy" na antenie Telewizji Republika.

Obłożenie szpitali

– Każdy zgon na COVID-19 jest zgonem niepotrzebnym, któremu można było zapobiec, gdybyśmy konsekwentnie przestrzegali takich środków zapobiegawczych jak noszenie maseczek czy zachowanie dystansu społecznego, nie mówiąc już o szczepieniach – stwierdził Waldemar Kraska.

W tej chwili w szpitalach w Polsce jest przygotowanych 24 tys. łóżek dla pacjentów z COVID-19. Do końca 2021 roku ta liczba ma zostać zwiększona do 31 tys. – Trzeba jednak pamiętać, że te łóżka skądś zabieramy. Jeżeli się nie szczepimy i zachorujemy, to zabieramy to łóżko innemu pacjentowi, który tym samym nie może uzyskać pomocy – zauważył wiceminister.

– COVID-19 nabiera tempa i martwi mnie, że coraz więcej osób trafia do szpitali, w których obecnie jest ponad 18 tys. zakażonych koronawirusem – oznajmił wiceszef resortu zdrowia.

Projekt ustawy

Cześć polityków Prawa i Sprawiedliwości chciałaby wprowadzenia ustawy, która pozwala zweryfikować pracodawcy szczepienie przeciwko COVID-19 pracownika. Projekt będzie tematem spotkania z przedstawicielami partii opozycyjnych, które w poniedziałek zapowiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek na konferencji prasowej. Narada zaplanowana jest na najbliższą środę na godz. 12:00.

Do sprawy odniósł się również wiceminister Waldemar Kraska. – Ustawa nie jest wymierzona przeciw pracownikom, a wręcz przeciwnie. Jeżeli pracodawca będzie wiedział, że dana osoba jest niezaszczepiona, będzie mógł stworzyć odpowiednie warunki pracy, które pozwolą uniknąć zakażenia. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie – powiedział.

Czytaj też:

Weryfikacja szczepień pracowników. Niedzielski: Ustawa nie zmuszaCzytaj też:

Witek zaprosiła polityków opozycji na spotkanie. Jest odpowiedź Budki