Sondaż: Poparcie dla PiS i KO topnieje. Sukces Kosiniaka-Kamysza

Badanie United Surveys przeprowadzone dla RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej" wskazuje jasno, że obóz rządzący traci poparcie. Sondażowy spadek jest znaczny. Traci także partia Donalda Tuska, a zyskuje Szymona Hołowni. Po raz pierwszy od bardzo dawna w Sejmie znalazłoby się PSL-Koalicja Polska.

Wyniki sondażu

Oddanie głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało w badaniu 31 proc. respondentów. To mniej aż o 4,4 pkt proc. w porównaniu z październikowym sondażem United Surveys. Jeszcze większy spadek poparcia zanotowała Koalicja Obywatelska. Na największą partię opozycyjną chce głosować 22,1 proc. ankietowanych. To o 5 pkt proc. mniej niż przed miesiącem.

Zadowolony z wyników sondażu może być za to Szymon Hołownia. Jego Polska 2050 zamyka podium z wynikiem 12,3 proc. i wzrostem poparcia o 2,8 pkt proc.

W Sejmie, w przeciwieństwie do poprzednich sondaży, znalazłyby się jeszcze trzy partie. Na Lewicę zagłosowałoby 7 proc. badanych (to wzrost o 0,3 pkt proc.). Konfederacja zgromadziła poparcie w wysokości 6,5 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.). Prób wyborczy przekroczyło PSL-Koalicja Polska. Na partię Władysława Kosiniaka-Kamysza oddałoby swój głos 5,8 proc. ankietowanych. To wzrost poparcia względem października o 1,2 pkt proc.

Niezdecydowanych stanowią 15,2 proc. ogółu badanych. To o 5,3 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu.

Frekwencja wyniosłaby 50,5 proc. Głosować nie chce 40 proc. Polaków. 9,4 proc. jest niezdecydowanych.

Badanie United Surveys dla RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej" zostało przeprowadzone metodą CATI na grupie 1000 osób w dniach 18-19 listopada.

