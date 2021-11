"Działanie akceptowalne". Zaskakujące słowa Szczerby o Tusku

W sobotę były premier Donald Tusk stracił prawo jazdy po tym jak został zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Jak dowiedziała się Interia, do zdarzenia doszło w miejscowości Wiśniewo koło Mławy na Mazowszu. Donald Tusk jechał z prędkością 107 km/h. Policja ukarała go mandatem w wysokości 500 zł.

Ryzykowne ale akceptowalne?

O tę nietypową sytuację został zapytany poseł KO Michał Szczerba. Polityk ocenia, że zachowanie Tuska było "ryzykowne", jak jednak dodaje, "post factum jest to działanie akceptowalne".

– Wszyscy wiemy, że było to zachowanie ryzykowne, mogło być w skutkach tragiczne. Natomiast w przypadku Donalda Tuska mieliśmy do czynienia z wyjaśnieniem tej sprawy, z przyjęciem mandatu, przyjęciem punktów karnych, nie ma mataczenia. Post factum jest to działanie akceptowalne – powiedział Szczerba w rozmowie z RMF FM.

Przypomnijmy, że Tusk odniósł się do sprawy swojego wykroczenia w następujący sposób: "Jest przekroczenie przepisu drogowego, jest kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna. Przyjąłem ją bez dyskusji".

Szczerba wbija szpilę PiS

Polityk w dalszej części swojej wypowiedzi nie krył złośliwości pod adresem działaczy Prawa i Sprawiedliwości. – W przypadku Donalda Tuska było przyjęcie mandatu, czyli działanie, które dla polityków, szczególnie PiS-u, byłoby czymś wyjątkowym – mówił Szczerba.

– Pamiętamy rajdy Macierewicza, pamiętamy rajdy Jacka Kurskiego, pamiętamy różne sytuacje, gdzie zasłaniano się immunitetem albo unikano możliwości przesłuchania przez policję czy przez prokuratora – dodaje poseł KO.

