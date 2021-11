Dziwne zachowanie Johnsona. Zaczął wydawać dziwne dźwięki i mówić o Śwince Peppie

Johnson lubi zaskakiwać opinię publiczną i tak było kolejny raz, gdy wystąpił podczas spotkania z liderami brytyjskiego biznesu w ramach konferencji CBI. Tematem spotkania była perspektywa rozwoju gospodarki w czasach pandemii.

Premier mówił o Śwince Peppy

W pewnym momencie wystąpienia, szef rządu zaczął wydawać dźwięk naśladujący samochód, zgubił kartkę z przemówieniem i zaczął tracić wątek. Gdy nie wiedział, co powiedzieć, zaczął opowiadać zgromadzonym słuchaczom o wycieczce z synem do parku rozrywki i Śwince Peppy, która jest bohaterką bajek dla dzieci. Co ciekawe, na przykładzie Peppy nawiązał do sukcesów brytyjskiego biznesu.

Brytyjscy komentatorzy zastanawiają się, czy forma i styl wystąpienia szefa brytyjskiego rządu była właściwa. Wskazują, że premier piątej pod względem wielkości gospodarki, powinien pamiętać, że nie jest już dziennikarzem, tylko poważnym przywódcą,

Johnson zapytany o wystąpienie podczas konferencji, odpowiada, że „wypadło dobrze”.

Wsparcie dla Polski

W połowie listopada szef brytyjskiego rządu zadeklarował wsparcie dla Polski w temacie kryzysu na granicy z Białorusią.

– Wielka Brytania solidaryzuje się z Polską, Unia Europejska zaostrzyła sankcje wobec Białorusi w związku z kryzysem migracyjnym, który powoduje, że tysiące ludzi utknęły na granicy z Polską – mówi premier Wielkiej Brytanii cytowany przez Agencję Reuters.

– W sprawie Białorusi i Rosji okazujemy solidarność naszym przyjaciołom w Polsce. Zachęcamy wszystkich do pracy na rzecz pokoju i stabilności w całym regionie Europy. Stajemy ramię w ramię z naszymi przyjaciółmi w całym regionie, z Estonią, Polską, jesteśmy tam – dodał.

