Premier: Skoordynowana ofensywa dyplomatyczna Polski przynosi pozytywne efekty

We wtorek w Budapeszcie odbyło się spotkanie Grupy Wyszehradzkiej zorganizowane na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas rozmów szef polskiego rządu przedstawił sytuację na granicy polsko-białoruskiej.

– Skoordynowana ofensywa dyplomatyczna po naszej stronie przynosi pozytywne efekty. Rozmowa z premierem Iraku, premierem autonomicznego regionu w Kurdystanie, rozmowa z naszymi odpowiednikami w Turcji i na Bliskim Wschodzie. Również rzetelna, rzeczowa współpraca z państwami dobrej woli z Azji środkowej takimi jak Uzbekistan powoduje, że dzisiaj dopływ nowych migrantów do Białorusi jest o wiele mniejszy – wskazał premier podczas konferencji po zakończeniu spotkania V4.

– Czy to jest kryzys migracyjny? To jest za małe słowo, powinniśmy mówić o nowym kryzysie politycznym, w którym ludzie są używani przez przemytników we współpracy z reżimem Łukaszenki, aby stanowić element nacisku na UE – mówił Mateusz Morawiecki.

Cztery elementy składowe kryzysu

Następnie polski premier zarysował najważniejsze elementy, z których zbudowany jest obecny kryzys na granicy: – Żeby zrozumieć ten kryzys trzeba patrzeć na to, jak na układ różnych elementów. Po pierwsze posługiwanie się ludźmi jako narzędziem. Po drugie zagrożenia, które są sygnalizowane przez naszych sojuszników – dyslokacja wojsk federacji rosyjskiej. W zrozumieniu tego kryzysu, jest też trzeci punkt, dotyczący wymiaru energetycznego tego całego konfliktu, który powoduje, że w rękach naszych adwersarzy jest coraz więcej instrumentów wywierania nacisków. Czynnikiem kolejnym są zmianipulowane ceny gazu. Zgodnie z naszym zaleceniem mają zostać zweryfikowane przez KE z punktu widzenia manipulacji cenowych. Do tego dochodzi wielki problem – budowa Nord Stream 2.

– Czwartym punktem układanki jest ciągłe zmaganie się z dezinformacją, z cyberatakami, z przestępstwami hakerskimi. Widzimy te działania, które mają wepchnąć nas w konflikt – podsumował polityk.

– Ta nasza odporność na to co się dzieje na wschodniej granicy Polski będzie testowana. Od solidarnej odpowiedzi będzie zależało czy będziemy mogli we właściwy sposób odpowiedzieć na te kryzysy – wskazał Morawiecki.

