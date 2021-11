"Zastanawiam się, w jakim świecie ta pani żyje". Błaszczak odpowiada Ochojskiej

Eurodeputowana Janina Ochojska krytycznie wypowiada się na temat działań rządu wobec kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. W rozmowie z TVN24 stwierdziła, że "nie trzeba było bronić granicy, bo nikt jej nie atakował". – Uchodźcy forsowali granicę, ale oni chcieli złożyć wnioski o azyl. Wyolbrzymiono tę sytuację – przekonywała.

Do słów Ochojskiej odniósł się we wtorek w TVP1 minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. – Zastanawiam się, w jakim świecie ta pani żyje. Na pewno nie jest to świat rzeczywisty, tylko wirtualny, z jej wyobrażeń – stwierdził.

Błaszczak: Mamy do czynienia z atakiem hybrydowym

Tłumaczył, że "zostaliśmy poddani atakowi hybrydowemu". – Reżim Łukaszenki wykorzystuje ludzi z Bliskiego Wschodu, których zaprosił na Białoruś i potem skłaniał ich do tego, żeby forsowali nielegalnie granicę polsko-białoruską. Zresztą ten sam proceder wykonywany jest na granicy białorusko-litewskiej czy białorusko-łotewskiej, a więc jest to atak na państwa sąsiadujące z Białorusią, które są w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej – podkreślił szef MON.

– Mamy do czynienia z atakiem hybrydowym i twierdzenie, które wygłasza pani, która jest eurodeputowaną Platformy Obywatelskiej, jest sprzeczne z faktami – powiedział Błaszczak.



Łukaszenka wykorzystuje migrantów

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej zaostrzyła się 8 listopada, kiedy miała miejsce najpoważniejsza próba wtargnięcia na terytorium Polski. Od tamtej pory polscy funkcjonariusze policji, Straży Granicznej i żołnierze codziennie odpierają ataki nielegalnych migrantów, których sprowadza na Białoruś reżim Łukaszenki.

