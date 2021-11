Prezes PSL: Rząd abdykował z zarządzania ochroną zdrowia

Lider ludowców był w środę gościem programu "Graffiti" w Polsat News. Rozmowa dotyczyła działań rządu Zjednoczonej Prawicy i Ministerstwa Zdrowia w czasie czwartej fali pandemii koronawirusa.

"Rząd abdykował"

– Gdzie był rząd przez ostatnie kilkanaście miesięcy i czy szukał takiego porozumienia? Minister zdrowia nie wykonał ani jednego telefonu, ani jednego zaproszenia do wspólnych rozmów. Moim zdaniem rząd abdykował z zarządzania ochroną zdrowia. Do czego my mamy się odnosić? Do ustawy dwóch posłów, która nie jest złożona? – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek na godz. 12:00 w środę zwołała spotkanie z przedstawicielami opozycji parlamentarnej. Zaproszenia zostały wysłane do wszystkich przewodniczących klubów i kół sejmowych. Poszczególne ugrupowania, takie jak Koalicja Obywatelska, Lewica i Polska 2050, potwierdziły już swoją obecność na naradzie dotyczącej projektu ustawy w sprawie weryfikacji szczepień w miejscach pracy, ale zapowiedziały też swoje poprawki i sugestie.

– To pokazuje, w jak trudnej sytuacji jest rząd, który utracił większość. Nie mają większości dla projektów zdrowotnych – ocenił zaproszenie do rozmów prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Ustawa o szczepieniach

Projekt ustawy pozwalającej na sprawdzenie przez pracodawcę odbycia szczepienia przeciwko COVID-19 pracownika to pomysł grypy posłów Prawa i Sprawiedliwości, który przedstawili deputowani Czesław Hoc i Paweł Rychlik. Założenia nie podobają się jednak części parlamentarzystów z obozu Zjednoczonej Prawicy, m.in. Januszowi Kowalskiemu z Solidarnej Polski oraz Annie Marii Siarkowskiej z inicjatywy "Polska Jest Jedna".

– To jest zastanawiające, czemu tylko w tym wypadku pani marszałek zdobywa się na porozumienie ponad podziałami. Powód jest prosty politycznie – PiS nie ma większości w tej sprawie, nie przegłosuje ustawy – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

