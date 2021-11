Brudziński: Wyobraźcie sobie, że u władzy są ci popaprańcy z PO

Podczas rozmowy w programie TVP Info europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński krytykował PO za brak odcięcia się od osób atakujących funkcjonariuszy strzegących polskich granic.

– Czy politycy PO stanęli murem za Frasyniukiem, kiedy wspólnie w tym towarzystwie porąbanych celebrytów atakował polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej czy polskiego wojska? Wydaje mi się, że wtedy politycy PO za nim stanęli murem – mówił europoseł PiS.

Przypomnijmy, że na początku listopada prokuratura postawiła Władysławowi Frasyniukowi zarzuty zniesławienia i znieważenia żołnierzy Wojska Polskiego.

"Popaprańcy z PO"

Brudziński nie szczędził ostrych słów pod adresem działaczy Platformy Obywatelskiej. – Wiem, że jest wiele osób, które ma wiele uwag do PiS czy do naszej władzy, ale wyobraźcie sobie szanowni państwo, że u władzy są dzisiaj ci popaprańcy z Platformy Obywatelskiej – mówił.

Europoseł przekonywał, że ma pełne prawo do ostrych słów pod adresem politycznych przeciwników ze względu na wypadki ostatnich lat.

– Mam prawo ich określać tak, jak… Jeżeli pod moim biurem poselskim w Szczecinie, pod biurami moich kolegów politycy PO w towarzystwie tej lepszej, kulturalnej części społeczeństwa, jak sami siebie określają, kierują pod naszym adresem w sposób niezwykle wulgarny słowa, które jako żywo są słownictwem rynsztokowym, jeżeli palą pod naszymi biurami znicze, stawiają trumny, kierują pod naszym adresem czy pod adresem naszych wyborców, tych którzy zagłosowali na PiS, to dlaczego my mamy mieć opory, żeby określać ich tak, jak na to zasługują? – przekonywał w rozmowie z Michałem Rachoniem.

