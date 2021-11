Sondaż: PiS traci poparcie. Opozycja zwycięża, ale tylko w jednym przypadku

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie "Wydarzeń" Polsatu. Ankieterzy pracowni zapytali badanych nie tylko o to, jaką partię popierają, ale zbadali także, czy zjednoczona opozycja mogłaby pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Wyniki sondażu wskazują, że taki scenariusz jest możliwy.

Spada poparcie dla PiS

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę zwyciężyłaby w nich Zjednoczona Prawica. Obóz rządzący nie ma jednak powodów do zadowolenia. Sondaż IBRiS to kolejne badanie, w którym traci on poparcie. Według najnowszego zestawienia na PiS i Solidarną Polskę chce głosować 30,2 proc. respondentów. To mniej o 4 pkt proc. w porównaniu z ostatnim sondażem dla „Wydarzeń”.

Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła 21,8 proc. wskazań. Poparcie dla partii Donalda Tuska nie zmieniło się od października. Trzecia w zestawieniu Polska 2050 zanotowała wzrost poparcia o 2,5 pkt proc. i w tej chwili może pochwalić się poparciem w wysokości 13 proc.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze: Konfederacja z poparciem 9,3 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), Lewica z wynikiem 7,6 proc. oraz PSL-Koalicja Polska, która uzyskała 5,1 proc. wskazań.

Wygrana opozycji

Ankieterzy zbadali także, jak wyglądałby rozkład głosów, gdyby do rywalizacji ze Zjednoczoną Prawicą stanęły wspólnie wszystkie partie opozycyjne.

W takim scenariuszu obóz rządzący zgromadził 32,5 proc. głosów, z kolei wspólna lista opozycji (Koalicja Obywatelska, Polska 2050 Szymona Hołowni, Lewica, Porozumienie, PSL) zdobyła 40,9 proc. głosów. Konfederacja odnotowałaby wynik 8,4 proc.

Sytuacja wyglądałaby jeszcze inaczej, gdyby do wyborów stanęły trzy bloki. Zjednoczona Prawica wygrałaby z poparciem 32,4 proc. głosów. Wspólny blok Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zdobyłby 24,2 proc, a blok Polski 2050 Szymona Hołowni, Porozumienia i PSL – 17,4 proc. głosów. W takim scenariuszu Konfederacja zdobywa 8,6 proc. wskazań.

