Czarzasty po spotkaniu z Witek: Ratowanie sprawy przegranej

Wicemarszałek Sejmu był w czwartek gościem w programie "Rzecz o polityce" w serwisie rp.pl. Dyskusja dotyczyła działań rządu Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy w czasie czwartej fali pandemii koronawirusa.

Spotkanie u marszałek

W środę marszałek Elżbieta Witek spotkała się z przedstawicielami klubów parlamentarnych i kół poselskich. Głównym tematem był projekt ustawy dotyczący możliwości weryfikacji odbycia szczepień przeciwko COVID-19 pracowników przez pracodawców, który część parlamentarzystów nazwała "ustawą segregacyjną". Założenia są pomysłem grupy posłów PiS, m.in. Czesława Hoca i Pawła Rychlika. Na wejście w życie projektu nie zgadzają się jednak inni członkowie obozu władzy, tacy jak Janusz Kowalski czy Anna Maria Siarkowska.

Po odbytym spotkaniu, marszałek Witek podkreślała, iż "dyskusja była bardzo rzeczowa".

Czarzasty: Niekompetencje

Do narady rządzących z opozycją odniósł się w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. – To tańce do utworu pod tytułem: "Niekompetencje". To spotkanie było bardzo ważne, ponieważ pokazało niemoc, brak zdania, brak jednolitego stanowiska ze strony obozu rządzącego. Po pierwsze – nie przyszli ani szef Rady Medycznej, ani minister zdrowia. Po drugie – ze strony obozu rządzącego były różne komentarze albo brak komentarza, co też jest ważne. Poza tym, niektórzy z PiS wycofali swoje poparcie dla mitycznego projektu ustawy o szczepieniach przeciw COVID-19, który w jakiś sposób miałby dotknąć miejsca pracy. Myślę, że to jest ratowanie sprawy przegranej – powiedział polityk Lewicy.

– Rządzący chcieliby zrzucić z siebie choć część odpowiedzialności za śmierć – tak to widzę – dodał Czarzasty.

Pomysły Lewicy

Ostatnio swój program walki z COVID-19 zaprezentował klub parlamentarny Lewicy.

Wśród punktów projektu "Stop COVID" znalazły się postulaty, takie jak: brak lockdownu dla zaszczepionych w pełni preparatem przeciwko COVID-19, obowiązkowe testy w miejscach pracy m.in. dla członków ochrony zdrowia, nauczycieli i pracowników transportu publicznego oraz ograniczenia dla niezaszczepionych i nieprzetestowanych z wykorzystaniem "certyfikatów covidowych".

Czytaj też:

Poseł Konfederacji: Nauka nie dostarcza dowodów, że obostrzenia dają efektyCzytaj też:

Prof. Fal: Będą kolejne fale koronawirusaCzytaj też:

"Siłą nikt nikogo szczepić nie będzie". Fogiel o walce z pandemią