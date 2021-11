Prezydenci w obronie Stowarzyszenia Memoriał

Jak donosiły media, rosyjska prokuratury chce zlikwidować Stowarzyszenie Memoriał. W ubiegłym tygodniu jego kierownictwo poinformowało o otrzymaniu pozwu. Organizacji zarzucono "naruszenie przepisów o tzw. organizacjach pozarządowych", sugerując zagraniczną agenturę. W piśmie prokurator zapowiedział działania zmierzające do likwidacji podmiotu.

Memoriał

Stowarzyszenie Memoriał to organizacja ochrony praw człowieka, która została powołana w 1989 roku w Moskwie. Prowadzi działalność historyczną i oświatową, skupiając się głównie na dobroczynności oraz staniu na straży praw człowieka.

Zdaniem rosyjskich śledczych, Memoriał prowadzi czynności niezgodne z konstytucją Federacji, a także łamie inne ustawy. Członkowie stowarzyszenia stwierdzili wprost, że sprawa ma charakter czysto polityczny. Apel w obronie podmiotu wyraziła Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia, której członkiem jest Muzeum Powstania Warszawskiego. "Stowarzyszenie Memoriał jest znane na całym świecie z wysiłków na rzecz ratowania pamięci o ofiarach zbrodni komunistycznych oraz ochrony praw człowieka we współczesnej Rosji i innych krajach" – napisano w komunikacie.

Oświadczenie prezydentów

Teraz oświadczenie w tej sprawie wydali prezydenci czterech europejskich krajów – Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Czytamy w nim: "My, Prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii wyrażamy zaniepokojenie dokonującym się w Rosji rewizjonizmem historycznym, a w szczególności możliwością zamknięcia Stowarzyszenia „Memoriał”. „Memoriał” to jedna z najstarszych niezależnych organizacji zajmujących się obroną praw człowieka w Rosji i dokumentujących zbrodnie stalinowskie na całym obszarze byłego Związku Radzieckiego. Niezwykle doceniamy poświęcenie oraz determinację pracowników „Memoriału” w upamiętnieniu ofiar sowieckich zbrodni dokonanych na narodzie polskim, litewskim, łotewskim i estońskim, a także na milionach Rosjan, Ukraińców oraz przedstawicieli innych narodowości. Jesteśmy pełni uznania dla pracy obywateli Rosji, gotowych mówić całą prawdę o niewygodnej historii oraz łamaniu praw człowieka przez totalitarne reżimy. Praca ta w znaczący sposób przyczynia się do budowania europejskiej pamięci zbiorowej. My, Prezydenci Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, uzgodniliśmy wzmocnienie współpracy w walce z fałszowaniem historii, dezinformacją i rewizjonizmem historycznym. Będziemy wspólnie dbać o historyczną pamięć o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne".

Czytaj też:

Putin rozmawiał z szefem Rady Europejskiej. Padły oskarżenia pod adresem Polski