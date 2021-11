Obajtek chwali ruch premiera: Bardzo dobre rozwiązanie

Czytaj też:

Rząd obniża ceny paliwa. Sasin: Warto przypomnieć wypowiedź TuskaPremier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że rząd podejmie działania w celu obniżenia ceny paliwa w Polsce. Szef rządu zapowiedział zmiany podatkowe, które mają zamortyzować skutki inflacji w Polsce.

Przez PKN Orlen Daniel Obajtek opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym zachwala decyzję premiera.

"Tarcza antyinflacyjna rządu @MorawieckiM to bardzo dobre rozwiązanie dla Grupy ORLEN i naszych klientów. Pozwoli obniżyć ceny paliw i dzięki niej pozostaną one jednymi z najniższych w Europie. Rozwiązanie pozwoli też utrzymać konkurencyjność i rynkowe warunki prowadzenia biznesu" – podkreśla Obajtek.

Obniżenie ceny paliwa

Inflacja w październiku tego roku – według danych Głównego Rzędu Statystycznego – wyniosła 6,8 proc. Mają to być konsekwencje kryzysu gospodarczego spowodowanego lockdownem poszczególnych branż w czasie pandemii koronawirusa. – Inflacja jest konsekwencją pandemii. Mieliśmy dylemat – albo doprowadzić do ponad dwumilionowego bezrobocia, albo chronić miejsca pracy. Wybraliśmy to drugie, a to ma odzwierciedlenie w inflacji – powiedział premier.

Szef rządu zapowiedział szereg zmian, które mają związek z przedstawionymi ostatnio założeniami tzw. tarczy antyinflacyjnej. – Obniżamy ceny paliw. Od 20 grudnia na pięć miesięcy obniżamy akcyzę do minimalnego poziomu dozwolonego w Unii Europejskiej. Ponadto, od 1 stycznia 2022 roku paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Zwolnimy także z opłaty emisyjnej. Mam nadzieję, że te rozwiązania obniżą od 20 do 28-30 groszy cenę paliwa – zadeklarował Morawiecki