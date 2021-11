Suski o sprawie Mejzy: Jeżeli to badanie wypadnie negatywnie, to pewnie będzie dymisja

Jeżeli ktoś by z czymś takim do mnie przyszedł, to bym go delikatnie mówiąc wyprosił – mówi poseł PiS Marek Suski, pytany o sprawę dotyczącą wiceministra sportu Łukasza Mejzy.