Wójcik: TSUE jest najbardziej upolitycznionym sądem świata

Wiceprezes Solidarnej Polski był gościem w TVP 1, gdzie komentował bieżące wydarzenia polityczne.

Poseł był pytany o m.in. o spór Komisji Europejskiej z Polską. Bruksela blokuje środki z unijnego Funduszu Odbudowy przeznaczone na polski Krajowy Plan Odbudowy. Pretekstem jest niezawieszenie w Polsce Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

– TSUE jest najbardziej upolitycznionym sądem świata. Nie wiem, czy państwo wiecie, jak wybiera się sędziów do TSUE. Decydujące znaczenie ma kto? Państwa, politycy – przypomniał Wójcik. – A dzisiaj ci sędziowie mówią o tym, że w Polsce politycy decydują o tym, kto ma być sędzią. Niezależnie od tego, że to nieprawda, proszę zobaczyć, ile hipokryzji w tym jest – stwierdził minister w Kancelarii Premiera.

Wójcik tłumaczył też, że art. 6 Konwencji Praw Człowieka nie daje podstawy do tego by kwestionować legalność powołania sędziów. –To co robi UE jest nieuczciwe – podkreślił.

"Unia powinna sfinansować mur"

Pytany o działania UE względem reżimu Łukaszenki, Wójcik ocenił, że Unia powinna sfinansować zaporę na granicy polsko0białoruskiej. Przypomniał, że Polska chroni granicę unijną.

– Trzeba to sobie jasno powiedzieć. Oni odwracają się plecami, bo nie wiem czy to problem finansów czy w tle są kwestie humanitarne. Oni powinni sfinansować. Nie powinniśmy dyskutować na ten temat więcej, bo chronimy w ten sposób UE – mówił polityk.

"Nie ma naszej zgody na federalizację UE"

Poseł odniósł się również do narastającej presji ze strony zwolenników procesów centralizacyjnych w ramach Unii Europejskiej.

– Chcę to zaznaczać bardzo wyraźnie jako wiceprezes Solidarnej Polski, jako minister, że absolutnie nie będzie naszej zgody na żadną federalizację Unii. Ani na centralizację ani federalizację. Jeżeli komuś to chodzi po głowie, to znaczy, że nie rozumie, jaka była idea UE. To miała być ojczyzna narodów, różnych narodów, a nie że jakiś sztuczny zlepek. To by oznaczało, że moi rodacy, którzy ginęli, oddawali życie w przeszłości, nie miało to sensu. Na to zgody nie ma i nie będzie – powiedział Wójcik.

