Dziambor: Podatki obniża się na zawsze, a nie tymczasowo

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że rząd podejmie działania w celu obniżenia ceny paliwa w Polsce. Mają ku temu posłużyć zmiany podatkowe ogłoszone podczas czwartkowej konferencji.

Od 20 grudnia na pięć miesięcy obniżona zostanie akcyza na paliwa do minimalnego poziomu dozwolonego w Unii Europejskiej. Ponadto, od 1 stycznia 2022 roku paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Rząd zwolni także dystrybutorów od opłaty emisyjnej. Według założeń rządu te rozwiązania obniżą cenę paliwa od 20 do 28-30 groszy na litrze.

Konfederacja poprzez część rozwiązań

W ocenie posła Konfederacji Artura Dziambora, najlepszym sposobem na walkę z inflacją jest obniżenie podatków. Polityk na antenie ''Poranka Siódma9'' zapowiedział, że Konfederacja poprze część rozwiązań prezentowanych przez rząd.

– Będziemy za obniżką VAT-u i akcyzy. Zgadzamy się też ze zwolnieniem z podatku od sprzedaży detalicznej - tu też trzeba zaznaczyć, że ten podatek również wprowadził PiS – mówił poseł Konfederacji.

Polityk zaznaczył, że nie rozumie dlaczego obniżka podatków ma być rozwiązaniem tymczasowym.

– Podatki obniża się na zawsze, a nie tymczasowo – podkreślał Artur Dziambor.

Zbyt duża polityka socjalna

W ocenie Dziambora, rząd Zjednoczonej Prawicy popełnia błąd prowadząc zbyt mocną politykę socjalną.

– Na ogromny minus trzeba zapisać tzw. podatek osłonowy. To kolejna łapówka na wyborców, podobnie jak 13 i 14-emerytura czy 500 plus. Te pomysły spowodowały gigantyczną inflację w Polsce. Z inflacją mierzą się różne kraje, ale w Polsce jest ona szczególnie wysoka, ponieważ rząd rozdaje dodrukowane pieniądze. Przez to także nasz złoty zaczyna upadać na rynku walut – mówi poseł na antenie ''Poranka Siódma9”.

Zaznaczył, że jeśli podejmuje się walkę z inflacją, to nie można wprowadzać pomysłów, które ją pogłębiają.

– Trzeba starać się powstrzymywać ten inflacyjny wyścig, a jedyne kroki, które zna poważna ekonomia, które są jakkolwiek antyinflacyjne, to dążenie do radykalnej obniżki podatków i wzmacniania waluty – mówi polityk Konfederacji.

Czytaj też:

Bosak: Oto efekt polityki postulowanej przez lewicęCzytaj też:

ZPP pozytywnie o pomyśle rządu ws. inflacji. "Inicjatywa godna poparcia"