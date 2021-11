Sondaż: Komu ufają Polacy? Prezydent i premier na czele

Zgodnie z wynikami badania najwięcej Polaków ufa Andrzejowi Dudzie. Głowa państwa zgromadziła 47 proc. wskazań. To mniej o 4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim tego typu badaniem.

Na drugim miejscu znalazł się premier Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu ufa 40 proc. badanych. Podium zamyka Szymon Hołownia. 39 proc. respondentów deklaruje zaufanie do tego polityka.

Na dalszych miejscach znaleźli się: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (36 proc. wskazań), lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz (33 proc.) i ex aequo minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz minister zdrowia Adam Niedzielski (30 proc.).

Tylko Andrzej Duda, Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz wzbudzają większe zaufanie niż niechęć.

Wicepremierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 29 proc. Polaków. Co ciekawe, jest to wynik lepszy od lidera PO. Zaufanie do Donalda Tuska deklaruje 27 proc. badanych.

Ranking nieufności

Z kolei w zestawieniu polityków, którym Polacy nie ufają w największym stopniu, na czele znalazł się Jarosław Kaczyński. Prezesowi PiS nie ufa 56 proc. respondentów. Drugi pod tym względem jest lider PO. Donald Tusk odnotował wynik 54 proc. 49 proc. uczestników badania nie ufa z kolei Zbigniewowi Ziobrze.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach od 4 do 14 listopada 2021 r. w ramach procedury mixed-mode (CAPI, CATI, CAWI) na reprezentatywnej, imiennej grupie 1100 dorosłych mieszkańców Polski, którzy zostali wybrani z rejestru PESEL. We wszystkich przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

