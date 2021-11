"Będę mówił o tym jasno". Trzaskowski zdradził, co powie podczas dyskusji w Kongresie

Rafał Trzaskowski, na zaproszenie amerykańskich polityków, weźmie udział w dyskusji na temat kondycji demokracji m.in. w Polsce. Polityk poinformował o tym niedawno w mediach społecznościowych. Jak się jednak okazało, prezydent Warszawy nie poleci jednak do Waszyngtonu, lecz weźmie udział w dyskusji za pośrednictwem wideokonferencji.

Sprawa wywołała wiele komentarzy "Chwila, chwila...Czyli nie w Kongresie USA, nawet nie w komisji, tylko w podkomisji. I nie w USA, tylko z wygodnego fotela w warszawskim ratuszu. I nie w sprawach warszawskich, nie dla wsparcia Polski, tylko żeby uderzać w polski wizerunek. »Ofensywa« dyplomatyczna" – napisał w mediach społecznościowych rzecznik rządu Piotr Mueller.

Z kolei poseł Konfederacji Krzysztof Bosak zdecydowanie negatywnie ocenił kwestię występu Trzaskowskiego przed amerykańskimi politykami.

"Kongres jest zaniepokojony"

Sam Trzaskowski zabrał głos w sprawie dyskusji w Kongresie na antenie TVN24. Jak stwierdził, Amerykanie są "bardzo zaniepokojeni tym, co dzieje się w Polsce". Polityk odniósł się także do zdalnej formy swojego wystąpienia. Jak powiedział, w obecnej sytuacji pandemicznej "wszystkie posiedzenia komisji odbywają się w formacie online, dlatego że Amerykanie w przeciwieństwie do rządu polskiego poważnie traktują kolejną falę choroby".

– W przyszłym tygodniu podkomisja Izby Reprezentantów chce rozmawiać z merami, którzy stworzyli Pakt Wolnych Miast, w tym ze mną, o tym jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o łamanie praworządności, jeżeli chodzi o niezależne instytucje w Polsce – wyjaśniał Trzaskowski.

Wiceprzewodniczący PO zdradził również, co podczas swojego wystąpienia zamierza powiedzieć na temat Polski.

– Ja będę mówił jasno o tym, jak oceniam sytuację w Polsce, że Polska jest dalej krajem demokratycznym, ale niestety w którym demokratyczne instytucje są w tej chwili atakowane przez PiS. Gdzie jest ograniczana rola sądownictwa, gdzie atakuje się mniejszości, gdzie ogranicza prawa samorządów. Będę przedstawiał dokładnie ten obraz sytuacji w sposób całkowicie otwarty, z którym mamy do czynienia w Polsce – wskazał.

