„Experimente! Experimente!”

CDU wylansowała wtedy hasło: „Keine Experimente!” – „Żadnych eksperymentów!”. Była to aluzja do haseł socjaldemokratów, którzy głosili, że czas na równiejsze podzielenie budżetowego bochenka. Wyborcy odrzucili pomysły SPD, która doszła do władzy dopiero w 1966 r., kiedy przekonała Niemców, że nie będzie majstrować przy gospodarce rynkowej.