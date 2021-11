Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Otósh są to dziennikarze i aktorzy. O ile dobrze łapiemy sytuację, to dziennikarze nie mogą jechać na granicę, ale by chcieli, ale ich tam chyba nikt nie chce. Z kolei aktorzy tam i tak jadą, chociaż nikt ich tam nie chce. Mamy pewną zagwozdkę, co by było w sytuacji, kiedy dziennikarz byłby jednocześnie aktorem.