"Wierzymy tylko w zdementowane informacje". Będzie zmiana na stanowisku premiera?

Chwalimy prezydenta Andrzeja Sebastiana. Bo on chwalił poznaniaków. Kiedy przyjechał do stolicy Wielkopolski, by podpisać akt ustanawiający nowe święto (Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego), powiedział, że docenia fakt, iż pracowici poznaniacy nie zażądali, by święto było dniem wolnym od pracy.