„Do Rzeczy” nr 48:  Drugi naród. Polacy kontra unijczycy polskiego pochodzenia

– Nienawiść do PiS jest tylko skutkiem tego, że opowiada się on za kultywowaniem polskiej suwerenności i odmienności, że symbolizuje w oczach „oświeconych” wszystko to, czym gardzą – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Nie-Polacy”.

– Tak zwana obrona praworządności, ekologiczna krucjata czy rewolucja LGBT – to wszystko są jedynie narzędzia wykorzystywane przez unijne elity do budowy nowoczesnego imperium i cywilizowania „barbarzyńskich” narodów Europy – pisze Jan Fiedorczuk w tekście „Imperium i barbarzyńcy”. Na łamach „Do Rzeczy” również: – Wygraliśmy bitwę z Mińskiem – mówi Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim. – Wszyscy w świecie telewizji i streamingu chcieliby powtórzyć sukces „Gry o tron”. Wyścig trwa: Amazon proponuje serial „Koło czasu” – zauważa Piotr Gociek w artykule „Tron po Martinie”. – Sądy będą bliżej ludzi – zapowiada wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł w rozmowie z Pawłem Zdziarskim. – Sto lat temu – po wojnie 1920 r. i zawarciu pokoju w roku następnym – Rosja Sowiecka rozpoczęła z Polską niewypowiedzianą wojnę dywersyjną – przypomina Maciej Rosalak w tekście „Granica II RP w ogniu”. – To jest wojna – ostrzega Ákos Engelmayer, laureat nagrody Strażnik Wartości, mieszkający w Polsce węgierski dziennikarz, historyk, wykładowca i dyplomata, w rozmowie z Jackiem Przybylskim. – Głośny proces Kyle’a Rittenhouse’a pokazał, że w kwestiach rasowych lewa strona amerykańskiej sceny politycznej za nic ma fakty. Liczy się tylko ideologia – biały mężczyzna z bronią to prawie na pewno rasista i dlatego musi być winny – pisze Piotr Włoczyk w artykule „Niewinny, ale winny”. Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Zuzanna Dąbrowska o kulturowej rewolucji na szkolnych korytarzach. Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 29 listopada2021.