"Drugi naród". Rafał Ziemkiewicz zapowiada najnowszy numer tygodnika "Do Rzeczy"

To, że żyją w Polsce w istocie dwa polskojęzyczne plemiona, które różnią podstawowe wyznawane wartości, to jest żadne odkrycie, ale warto się zastanowić nad tym drugim plemieniem - o co mu chodzi, dlaczego nie chcą być polskimi, dlaczego wszystko, co polskie, wywołuje w nich odruch niechęci – mówi Rafał Ziemkiewicz prezentując najnowszy numer tygodnika "Do Rzeczy".

Na okładce o dwóch narodach, które w Polsce żyją, czy raczej dwóch plemionach, bo jeśli wierzyć w definicję Dmowskiego, że naród to żywioł narodowy plus uświadomione polityczne interesy, to nie do końca wiem, czy słowa "narody" powinniśmy tutaj używać – mówił publicysta. Na łamach „Do Rzeczy” również: – Wygraliśmy bitwę z Mińskiem – mówi Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim. – Wszyscy w świecie telewizji i streamingu chcieliby powtórzyć sukces „Gry o tron”. Wyścig trwa: Amazon proponuje serial „Koło czasu” – zauważa Piotr Gociek w artykule „Tron po Martinie”. – Sądy będą bliżej ludzi – zapowiada wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł w rozmowie z Pawłem Zdziarskim.