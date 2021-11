Ofensywa dyplomatyczna premiera, wsparcie Johnsona, tarcza antyinflacyjna. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia:

Ofensywa dyplomatyczna premiera

Szef rządu Mateusz Morawiecki odbył w ostatnich dniach serię spotkań z premierami: Estonii, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii czy Francji z którymi rozmawiał o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz o zagrożeniach geopolitycznych.

We wtorek w Budapeszcie odbyło się spotkanie Grupy Wyszehradzkiej zorganizowane na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas rozmów szef polskiego rządu przedstawił sytuację na granicy polsko-białoruskiej.

Premier Johnson: Stajemy ramię w ramię z naszymi przyjaciółmi

Po spotkaniu z Morawieckim premier Wielkiej Brytanii zamieścił na Twitterze wpis, w którym podkreślił łączącą oba narody przyjaźń oraz wskazał, że rządu obu państw będą współpracować w rozwiązaniu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

"Wielką Brytanię i Polskę łączy głęboka i wieloletnia przyjaźń. Stajemy ramię w ramię z naszymi polskimi przyjaciółmi przeciwko tym, którzy próbują destabilizować integralność polskich granic. Solidarność" – napisał Boris Johnson.

Prezydent Duda: Będziemy nadal bronili granicy UE i NATO

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w kwaterze głównej NATO z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem.

Głównym tematem rozmów w Brukseli była sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wywołana przez Aleksandra Łukaszenkę i jego reżim z wykorzystaniem nielegalnych imigrantów z krajów Bliskiego Wschodu. Wschodnia granica państwowa Polski jest również flanką Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego.

Tarcza antyinflacyjna

Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że rząd podejmie działania w celu obniżenia ceny paliwa w Polsce.

Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany podatkowe, które mają zamortyzować skutki inflacji w Polsce. Ta w październiku tego roku – według danych Głównego Rzędu Statystycznego – wyniosła 6,8 proc. Mają to być konsekwencje kryzysu gospodarczego spowodowanego lockdownem poszczególnych branż w czasie pandemii koronawirusa. – Inflacja jest konsekwencją pandemii. Mieliśmy dylemat – albo doprowadzić do ponad dwumilionowego bezrobocia, albo chronić miejsca pracy. Wybraliśmy to drugie, a to ma odzwierciedlenie w inflacji – powiedział premier.

Łukaszenka grozi "dzikim" polskim politykom

Aleksandr Łukaszenka w poniedziałek odniósł się do ewentualnej blokady polsko-białoruskiego kolejowego przejścia granicznego. – Jeśli tak jest wygodniej, to zamykajcie – powiedział.

O możliwości wywarcia nacisku na białoruski reżim poprzez zamknięcie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy mówi się od kilku tygodni. W niedzielę taką możliwość raz jeszcze zasygnalizował premier Mateusz Morawiecki. – Jesteśmy gotowi na zamykanie kolejnych przejść granicznych, zamykanie możliwości tranzytowych i handlowych, po to, żeby wywrzeć gospodarczą presję na reżim Łukaszenki – zapowiedział.

TOP 5 portalu DoRzeczy.pl!

Przedstawiamy pięć najlepiej czytających się tekstów na naszym portalu w ciągu ostatnich siedmiu dni. Co wzbudziło Państwa ciekawość?

Łukaszenka: Jeśli przesadzimy, wojna będzie nieunikniona. W trakcie ostatniego spotkania ze swoimi urzędnikami przywódca Białorusi komentował konflikt na granicy polsko-białoruskiej.

A może by tak również Niemcy wystąpiły z Unii Europejskiej? Doprawdy znakomita wiadomość dla Polaków, a więc i dla Polski napłynęła z Wielkiej Brytanii; właściwie to bardzo dobre dla nas wiadomości napływają stamtąd od chwili, gdy państwo to wystąpiło z Unii Europejskiej.

Putin realizuje swój najświętszy cel. Ponieważ, w przeciwieństwie do polityków demokratycznych, ograniczających swe myślenie do kilkuletnich kadencji, Putin patrzy perspektywicznie, dostrzega, że takie zagrożenie – i to śmiertelne – stanowi dla Rosji Polska.

Łukaszenka grozi "dzikim" polskim politykom. Przywódca Białorusi odniósł się do ewentualnej blokady polsko-białoruskiego kolejowego przejścia granicznego.

Morawiecki: To będzie jeden z przyszłych ruchów Łukaszenki i Putina. W czwartek Morawiecki spotkał się w Berlinie z będącą jeszcze na finiszu swojej kadencji kanclerz Angelą Merkel.

Na koniec podsumowanie w postaci unikalnego rysunku Cezarego Krysztopy!

Czytaj też:

Kryzys na granicy, Strażnik Pamięci. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl!Czytaj też:

Kryzys na granicy, Marsz Niepodległości, rezolucja PE. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl