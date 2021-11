Wąsik: Wygraliśmy bitwę z Mińskiem

MACIEJ PIECZYŃSKI: „Odetnijcie się od Frasyniuka, odetnijcie się od słów Lisa. […] Wówczas uwierzymy, że stoicie za polskim mundurem” – apelował pan do posłów KO i Lewicy podczas sejmowej debaty. Dlaczego opozycja nie chce się odciąć od ataków na polski mundur?

MACIEJ WĄSIK: Dlatego, że w dużej mierze podziela poglądy Frasyniuka, który polskich żołnierzy, strzegących naszej granicy, nazwał „śmieciami”. Oczywiście wyrażanie takich „opinii” jest politycznie co najmniej ryzykowne. Dlatego partie opozycyjne, zamiast otwarcie zaatakować pod własnym szyldem, do plucia na polski mundur używają zaprawionych w boju pojedynczych harcowników. Niestety, ale Koalicja Obywatelska i Lewica wychodzą z założenia, że im gorzej dla Polski, tym lepiej dla nich. Uparcie wierzą, że w takiej sytuacji mają większą szansę na polityczny łup. Cieszą się z niepowodzeń własnego kraju. To jakiś rodzaj wynaturzonej do granic możliwości kalkulacji politycznej.