Tron po Martinie

Usłyszałem kiedyś od pewnego polskiego pisarza (nazwisko zmilczę, inna sprawa, że jest to twórca bardzo umiarkowanie popularny), że skoro nie może być najlepszy, to chociaż będzie najpłodniejszy (nie, nie był to Andrzej Pilipiuk, wypowiedź pochodzi z wczesnych lat 90.). Nie wyszło mu ani jedno, ani drugie, bo zaliczył w życiu sporo okresów pisarskich przestojów. Dziwnym trafem autor ów parał się między innymi pisaniem fantasy.