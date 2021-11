Podział graniczny

Choć teoretycznie cała wspólnota zdaje sobie sprawę z powagi kryzysu i potępia hybrydowe ataki przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie, to jednak świadomość zagrożenia jest zróżnicowana i inaczej definiowane jest jego źródło. O ile południe Europy i europejska prawica widzą to w kategorii niekontrolowanego napływu imigrantów, o tyle dla wschodu i północy UE to przede wszystkim coraz większe niebezpieczeństwo ekspansji nawet militarnej Rosji.