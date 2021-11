Owsiak uważa, że rząd nie radzi sobie z kryzysem na granicy. Czeka na pomoc ''sił europejskich''

Prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak udzielił obszernego wywiadu portalowi Onet.pl. Jednym z tematów rozmowy była kwestia bezpieczeństwa w dobie pandemii koronawirusa. W ocenie Owsiaka należy wprowadzić bardzo twarde zasady funkcjonowania, w tym powszechne obowiązywanie paszportów covidowych w takich miejscach jak restauracje.

Owsiak: Jestem zły kiedy słyszę tłumaczenie rządu

– Ja używałem paszportu covidowego będąc w Brukseli, nic to nie bolało, w niczym mi to nie przeszkadzało, kelner sprawdził mi to w minutę osiem. I czułem się bezpiecznie, wiedząc, że wszyscy obok też zostali w ten sam sposób sprawdzeni. Nawet nie powinniśmy się nad tym zastanawiać i odłożyć na bok wszelkie dywagacje czy teorie spiskowe – mówi Owsiak.

Dodaje, że w prowadzonej przez niego fundacji dwa razy w tygodniu wykonywane są testy na obecność koronawirusa dla wszystkich pracowników i dziwi się, że polski rząd nie działa w tej sprawie mocniej.

– Jestem zdumiony, a momentami wręcz zły, kiedy słyszę tłumaczenie rządu, że Polacy tego nie akceptują takich ograniczeń, wobec tego rząd nie będzie ich wprowadzał. Tymczasem na przykład Austria znowu wprowadziła twardy lockdown. Budzi to oczywiście pewne emocje, ale przynajmniej coś się tam robi w tej sprawie – uważa szef WOŚP.

Owsiek wskazuje, że rząd nie chce wprowadzać ryzykowanych i mało akceptowanych rozwiązań z uwagi na ewentualny spadek poparcia, przez co ryzykuje życiem obywateli.

Kryzys na granicy

W rozmowie poruszono również temat kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Fundacja WOŚP otworzyła punkt humanitarny w Michałowie, gdzie udzielana jest pomoc potrzebującym migrantom. Jerzy Owsiak podkreśla w wywiadzie, że należy chronić granic, ale nie można zapominać o pomocy ludziom.

– My bardzo wyraźnie mówimy - ja, Jurek Owsiak, jak i cała Fundacja WOŚP - jesteśmy za szczelnością granic i za tym, by były one bronione w odpowiedni sposób przez służby mundurowe. Ale jeżeli ktoś z imigrantów, w tej całej przepychance, znalazł się w sytuacji bez wyjścia, błądzący, tracący siły, potrzebujący pomocy i znajdujący się już na terenie naszego kraju, to po prostu musimy mu pomóc – mówi prezes WOŚP.

''Budowa murów do niego dobrego nie doprowadzi''

Jednocześnie Owsiak skrytykował pomysł budowy zapory na granicy z Białorusią, gdyż jego zdaniem należy „budować mosty”.

– Budowa murów do niczego dobrego nie doprowadzi. Jeszcze raz podkreślam, że w takich sytuacjach powinniśmy wszyscy w Europie stanąć jak jeden mąż, by rozwiązać ten problem. Europa, która jest wciąż twarda, dobrze zorganizowana i bogata, powinna w takich momentach pokazać siłę i determinację – mówi w rozmowie z portalem Onet.pl.

Dodaje, że Polska nie potrafi sobie poradzić z kryzysem i przepada w kwestiach dyplomatycznych, dlatego „kolejny raz musimy uznać, że to właśnie siły europejskie pomogą nam tę sytuację rozwiązać”.

Czytaj też:

Cichanouska dziękuje Dudzie. "Cieszę się, że mamy tak bliskiego przyjaciela jak Polska"Czytaj też:

Straż Graniczna: Kilkudziesięcioosobowe grupy próbowały siłowo przekroczyć granicę