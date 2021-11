Kulesza: Niedzielski powinien pójść siedzieć

Poseł Konfederacji Jakub Kulesza był gościem programu ''Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii''. Parlamentarzysta w ostrych słowach wypowiedział się o działaniach podejmowanych przez ministerstwo zdrowia i zaprzeczył, że jego partia jest przeciwna szczepieniom.

Kulesza: Dziś nie borykalibyśmy się z recesją

Polityk wskazał, że kraje zachodu nie stosują „rozwiązań cywilizacyjnych”.

– Takie kraje jak Australia wykluczyły się z grona państw cywilizowanych wprowadzając przymus szczepień, kary za ich brak, areszty domowe i tak dalej. To nie są rozwiązania, ani które należą do sfery cywilizacji, ani które są skuteczne – powiedział Kulesza. – Przykładem jest Portugalia, która ma najwyższy poziom wyszczepienia, a pomimo to i tak boryka się z epidemią wirusa SARS-CoV-2. A właśnie zrezygnowała z paszportów covidowych. Można powiedzieć, że wy jesteście 100 lat za rzekomo cywilizowanymi krajami – dodał poseł Konfederacji.

Kulesza uważa, że za pół roku wszyscy przekonają się, że w walce z pandemią również nie działają paszporty covidowe.

– Minister Niedzielski po roku obudził się, że obostrzenia nie działają. Gdyby posłuchał Konfederacji, która rok temu mówiła, że lockdown, zamykanie lasów, zamykanie restauracji, niszczenie całego życia społeczno-gospodarczego nie ma sensu, to dzisiaj być może nie borykalibyśmy się z recesją, ogromną inflacją, problemami gospodarczymi, brakiem pracy dla wielu Polaków, zwolnieniami, szalejącymi cenami – mówi parlamentarzysta.

Zaznaczył, że wprowadzenie przymusu szczepień jest nieetyczne i nie będzie działać, gdyż szczepienia nie zapobiegają zarażaniu.



Niedzielski ''powinien pójść siedzieć''

Kulesza stwierdził, że statystyki mówiące o pobytach w szpitalach głównie osób niezaszczepionych są nieprawdziwe, a za kłamstwa minister zdrowia „powiedzieć pójść siedzieć”.

– Najważniejsze są kłamstwa ministra Niedzielskiego. Ministerstwo Zdrowia wydało niesamowite pieniądze na kampanię, mówiąc, że spośród umierających na COVID-19 jest tylko 1 proc. zaszczepionych. Prawda jest taka, że obecnie jest to już ponad 30 procent, a w grupie zarażonych to ponad 40 procent. Za same te kłamstwa minister Niedzielski powinien pójść siedzieć – stwierdził Jakub Kulesza z Konfederacji na antenie Polsat News.

