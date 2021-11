Sueddeutsche Zeitung: Europa powinna przyznać, że wszyscy jesteśmy Polakami

"Polacy uważani są przez Europę Zachodnią za nieznośne bachory stwarzające problemy w UE. Rzeczywiście, w wielu sprawach krytyka pod adresem polskiego rządu jest uzasadniona. Obłudą jest jednak wystawianie Polakom ocen za sposób, w jaki bronią się przed migrantami kierowanymi na granicę przez autokratę Łukaszenkę" – pisze Josef Kelnberger na łamach Sueddeutsche Zeitung.

Autor skrytykował również opinie określające plany polskiego rzadu dotyczący budowy zapory na granicy z Białorusią mianem "nieludzkich".

"Europa powinna przyznać, że wszyscy jesteśmy Polakami” – czytamy w "SZ".

Codzienność europejskiej polityki azylowej

Autor tekstu przywołuje ostatnią tragedię, która miała miejsce w kanale La Manche, kiedy to podczas próby przedostania się do Wielkiej Brytanii utonęło 27 osób, w tym kobiety i dzieci. W jego opinii przypadki śmierci osób próbujących przedostać się do Europy czy Wyspy Brytyjskie należą do "codzienności europejskiej polityki azylowej", która w praktyce sprowadza się do narodowej izolacji.

Kelnberger zaznacza, że Unia Europejska powinna podjąć próbę stworzenia wspólnej polityki azylowej. "Wydaje się to zadaniem beznadziejnym, ale trzeba próbować" – kwituje publicysta.

Wywiad Morawieckiego

O konieczności tworzenia wspólnej unijnej polityki dotyczącej azylu i migracji mówił też ostatnio premier Mateusz Morawiecki.

W opublikowanym 28 listopada wywiadzie szef polskiego rządu wyraził nadzieję, że obecny kryzys na polsko-białoruskiej granicy może zjednoczyć Europę i zmobilizować ją do wypracowania wspólnej polityki uchodźczej. – Poprzednia polityka wobec uchodźców okazała się błędem. Większość krajów UE, z wyjątkiem jednego czy dwóch, zrozumiała, że nie możemy prowadzić polityki otwartych drzwi i "multikulti" – ocenił.



