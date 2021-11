Posłowie Solidarnej Polski odwiedzą sprzątaczkę, która starła się z Lempart

Do niecodziennej sytuacji doszło w piątek przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Przemówienie Marty Lempart zostało przerwane przez panią sprzątającą teren, która oburzyła się na widok rozlanej przez liderkę Strajku Kobiet czerwonej farby. Całe zajście uwieczniono na nagraniu, które odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych.

Ozdoba: Żuleria polityczna

Do sprawy odniósł się w TVP Info Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska z Solidarnej Polski. – Pani Lempart zachowała się typowo, czyli w sposób żulerskiej polityki. To osoba, która jest agresywna, wulgarna i nie szanuje tej pani, którą serdecznie pozdrawiam. Jutro z posłem Kałużnym wybieram się do pani, która pracuje przy ulicy Nowogrodzkiej, z kwiatami, podziękować jej właśnie za to – zapowiedział Ozdoba.

Według niego takie osoby jak Marta Lempart "legitymizują działania żulerii politycznej". – Pani Lempart do niedawna przecież miała być Warszawianką Roku (nagroda przyznawana za działalność na rzecz rozwoju i promocji stolicy). Ta kobieta przemawiała na placu Zamkowym zaraz po tym, jak przemawiał powstaniec warszawski. To Donald Tusk ją przyjmuje, fotografuje się i mówi, że to jest rewelacja – powiedział Ozdoba.

Wyrok TK i Strajk Kobiet

Marta Lempart jest liderką Strajku Kobiet, który wyrósł na kanwie protestów po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. 22 października 2020 roku TK zdecydował, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z ustawą zasadniczą.

