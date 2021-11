"PiS nie zaproponuje takiego rozwiązania". Wypij podał powód

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Projekt dotyczy też podmiotów leczniczych i wprowadza dla szefa możliwość wydania zarządzenia o obowiązku zaszczepienia swojego pracownika. Jeżeli natomiast pracownik nie zaszczepi się, będzie mogło się to wiązać z restrykcjami, np. w postaci zwolnienia z pracy.

Projektowane przepisy zakładają również, że przedsiębiorstwa nie dotkną żadne restrykcje, jeżeli wszyscy pracownicy będą zaszczepieni.

Wypij: PiS nawet w swoim klubie nie ma większości

Poseł Porozumienia Michał Wypij powiedział w poniedziałek w TVN24, że PiS lekceważy pandemię COVID-19. – Dzisiaj widać, że skala wymknęła się spod kontroli i stąd ta dramatyczna próba szukania wsparcia w opozycji – mówił, odnosząc się do dwóch spotkań resortu zdrowia z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych.

Pytany, czy na tych spotkaniach była mowa o projekcie dającym pracodawcy możliwość sprawdzania, czy pracownik jest zaszczepiony, Wypij odparł, że "padło jednoznacznie, że PiS nawet w swoim klubie nie ma większości do tego typu projektów, tego typu mądrych zasad, które funkcjonują na zachodzie i przynoszą pozytywne efekty".

– Takie rozwiązanie miałoby większość w Sejmie, ale takiego rozwiązania nie zaproponuje PiS. Najwięcej antyszczepionkowców jest w klubie PiS. To jest ich problem – ocenił poseł Porozumienia.

