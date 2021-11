"Nie przechodzi mi przez gardło". Jakubiak odpowiada posłance Lewicy

Do niecodziennej sytuacji doszło w piątek przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Przemówienie Marty Lempart zostało przerwane przez panią sprzątającą teren, która oburzyła się na widok rozlanej przez liderkę Strajku Kobiet czerwonej farby. Całe zajście uwieczniono na nagraniu, które odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych.

Posłanka Lewicy: Prawo do aborcji jest święte

O zachowaniu Lempart rozmawiali goście programu "Strefa Starcia" w TVP Info. – Prawo do aborcji jest święte – oświadczyła poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska z Lewicy. Na pytanie, czy "ma odwagę odciąć się od chamstwa, agresji i od języka nienawiści, który uskutecznia Marta Lempart", nie odpowiedziała.

– My grzecznie już nie możemy. Nasze prawa są bezczelnie zabierane nam w naszym kraju. I prawa nasze, takie jak prawo do aborcji, jest święte i nikomu nic do naszych ciąż – przekonywała posłanka Lewicy.

Jakubiak: Wprowadzacie nowe praktyki uliczne

Na jej słowa zareagował Marek Jakubiak, były kandydat na prezydenta. – Nikomu nie odmawiam swoich marzeń, ale dopóki takie osoby jak pani Lempart nie niszczą i nie powodują zgorszenia publicznego, bo to wy, szanowna pani posłanko, wprowadzacie absolutnie nowe praktyki uliczne – powiedział.

Zwrócił uwagę, że z ust kobiet padają wulgaryzmy. – Ja po prostu nawet nie wiem, jak rozmawiać na ten temat, bo nie przechodzi mi przez gardło krytykowanie samej kobiecości. Ponieważ wprowadzacie nową kobiecość, to bardzo bym prosił, żebyście oddzielały swoją kobiecość od kobiecości normatywnej, którą ja szanuję od początku do końca – oświadczył Jakubiak.

Podkreślił, że to II Rzeczypospolita wprowadziła prawa kobiet. – Zbulwersowany jestem faktem, że nie zauważyła pani 123 lat rozbiorów – dodał.

