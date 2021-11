Spotkanie premiera z opozycją. Siemoniak: Lepiej późno niż wcale

Naradę zaplanowano na poniedziałek na godz. 15:00. Rozmowy mają dotyczyć "identyfikowanych zagrożeń geopolitycznych pochodzących ze wschodu". Udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Rozmowy z premierem

– Domagaliśmy się dialogu, domagaliśmy się rozmów na ważne tematy. Choć to spotkanie mocno spóźnione, bo trzeba było w sierpniu się spotykać, może na początku września. Lepiej późno niż wcale – ocenił inicjatywę szefa rządu Tomasz Siemoniak.

Spotkanie ma być odpowiedzią na wyzwania, które stoją przed państwem polskim w związku z kryzysem na wschodniej granicy wywołanym przez białoruski reżim Aleksandra Łukaszenki z wykorzystaniem nielegalnych imigrantów z krajów Bliskiego Wschodu.

– Może będzie tak, że to będzie jedno lub dwa spotkania, premier wystąpi na konferencji prasowej i to będzie dobrze wyglądało, że rząd chce dialogu. Tymczasem tego prawdziwego dialogu nie będzie, bo to nie może być tak, że raz na rok ktoś się spotka – powiedział poseł Platformy Obywatelskiej.

Ofensywa dyplomatyczna

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki odbył serię spotkań z europejskimi liderami. Rozmowy dotyczyły zagrożeń geopolitycznych, w tym sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu.

Szef rządu odwiedził łącznie dziewięć stolic Starego Kontynentu i widział się m.in. z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

– Na pewno dobrze by było, gdyby udało się osiągnąć porozumienie w kilku sprawach, pewien kanał kontaktu – oznajmił w rozmowie z portalem rp.pl Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej.

