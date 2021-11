"Znając podejście moich rodaków". Duda: Nie wyobrażam sobie tego

W poniedziałek w Budapeszcie odbywa się spotkanie prezydentów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Przywódcy Polski, Czech, Słowacji i Węgier zaapelowali do swoich obywateli o szczepienie się przeciw COVID-19.

"Nauka jest jasna: szczepionki są nasza najlepszą, najefektywniejszą metodą zapobiegania COVID-19 i ochrony przed tą chorobą; znacząco zmniejszają ryzyko poważnych komplikacji i śmierci" – czytamy w wydanym wspólnym oświadczeniu.

Duda przeciw obowiązkowi szczepień

Prezydent Andrzej Duda wskazał, że biorąc pod uwagę stosunek Polaków do kwestii obowiązkowych szczepień, nie wydaje się możliwe, aby wprowadzić w naszym kraju obowiązek przyjęcia preparatu przeciw koronawirusowi.

– Znając podejście moich rodaków i ich takie poczucie wolności nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce było można wprowadzić przymusowe szczepienie – powiedział polski przywódca.

– Dyskutowaliśmy dzisiaj na ten temat rzeczywiście i efektem naszej dyskusji jest nasze wspólne oświadczenie. One pokazuje również i pewne realia. Ja osobiście nie wyobrażam sobie tego, aby można było moich rodaków do szczepienia zmusić – dodał prezydent i zaapelował o przyjmowanie szczepionek: "Apeluję o to, aby szczepić się, apeluję o to, żeby podejść do tego jak najrozsądniej, rozważając wszystkie za i przeciw i patrząc na to, jaka jest sytuacja".

Inicjatywa MZ

Ministerstwo Zdrowia podjęło kolejną inicjatywę mającą na celu zachęcenie Polaków do zaszczepienia się przeciw COVID-19.

Wiadomość tekstowa, jaką otrzymają osoby niezaszczepione na swoje telefony komórkowe brzmi: "UWAGA: Zapisz się już dziś na szczepienie przeciw COVID. W swoim IKP znajdziesz e-skierowanie. Na osoby zaszczepione nie jest nakładana kwarantanna".

SMS-a tej treści otrzyma 900 tys. właścicieli Internetowego Konta Pacjenta, którzy nie zaszczepili się przeciw COVID-19. Resort zdrowia przekazała, że wysyłka wiadomości rozpoczęła się o godzinie 10.00. SMS-y zostaną rozesłane w ciągu kilku godzin.

Czytaj też:

Cichanouska dziękuje Dudzie. "Cieszę się, że mamy tak bliskiego przyjaciela jak Polska"Czytaj też:

Duda: Wyrażam solidarność ze wszystkimi ofiarami łukaszenkowskiej dyktatury