Spotkanie premiera z parlamentarzystami. Mueller: Zagrożenia są nie tylko militarne

Spotkanie z szefem rządu rozpoczęło się o godzinie 15.00. Premier rozmawiał z przedstawicielami wszystkich formacji politycznych polskiego Sejmu. Tematem rozmów była "trudna sytuacja geopolityczna" związana z konfliktem hybrydowym na granicy polsko-białoruskiej oraz doniesieniom amerykańskiego i ukraińskiego wywiadu o planowanej na początku przyszłego roku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Po zakończeniu rozmów Piotr Mueller przedstawił konkluzje ze spotkania. Jak podkreślił, dyskusja trwała ponad 3 godziny i była merytoryczna.

– Chciałem podkreślić, z czego się bardzo cieszę, że samo spotkanie odbywało się w takiej atmosferze dużego zrozumienia, powagi sytuacji. Te pytania, różnego rodzaju dyskusje, które odbywały się w czasie dzisiejszego spotkania, miały charakter konstruktywny – przekazał rzecznik rządu.

Rozmowy w KPRM

Parlamentarzystom została przedstawiona informacja dotycząca zagrożeń pochodzących bezpośrednio z Białorusi. Jak jednak okazuje się, Polska musi mierzyć się także z innego rodzaju kryzysem.

– Przedstawiono zagrożenia dotyczące ogólnej sytuacji geopolitycznej między innymi narzędzi i pewnych strategii działań, które mogą być przeprowadzone ze strony Federacji Rosyjskiej. Przedstawiliśmy zagrożenia pochodzące z Białorusi, ale również zagrożenia ogólnej sytuacji geopolitycznej. Omówiliśmy informacje, które zostały przedstawione przez NATO - informacje wywiadowcze, które mają charakter tajny – powiedział rzecznik rządu.

Mueller podkreślił, że dyskusje miały charakter konstruktywny, wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że Polska mierzy się z realnym zagrożeniem pochodzącym ze strony wschodniej.

– Zagrożenia są nie tylko militarne, ale też dot. energetyki. Wskazano na kwestie manipulowania dostawami energii, gazu, cenami gazu na terenie Europy i manipulowania tymi dostawami na teren Ukrainy – przekazał Mueller.

– Te wszystkie puzzle niestety składają się w taki obraz, który pokazuje poważne ryzyko, które w szczególności może urzeczywistnić się w najbliższych miesiącach – dodał rzecznik.

Inwazja na Ukrainę

Mueller przekazał także niepokojące informacje dotyczące możliwej inwazji na Ukrainę.

– Wszystkie informacje wywiadowcze, te które do nas spływają, powodują że należy w sposób poważny brać pod uwagę możliwości agresji ze strony Rosji [na Ukrainę]. Jeżeli chodzi o termin potencjalnej tej agresji, to on nie jest jednoznaczny, nie musi się ostatecznie odbyć. Właśnie dlatego podejmujemy te działania na poziomie dyplomatycznym, przygotowań, przygotowań ekonomicznych, żeby do takiej sytuacji nie doszło – powiedział rzecznik rządu.

