Joanna Siedlecka laureatką Nagrody Mediów Publicznych

Nagrody Mediów Publicznych przyznawane są przez trzy instytucje publiczne: Polskie Radio - w kategorii "Muzyka", Telewizję Polską - za osiągnięcia w dziedzinie obrazu oraz Polską Agencję Prasową, która nagradza twórców posługujących się słowem.

Tegoroczna laureatka w kategorii "Słowo" została doceniona za wierność pisarskiej dewizie Józefa Mackiewicza głoszącej, że „tylko prawda jest ciekawa”.

Joanna Siedlecka jest autorką zbiorów reportaży „Stypa”, „Poprawiny”, „Parszywa sytuacja” i „Jaworowe dzieci” oraz biografii polskich pisarzy: Witolda Gombrowicza „Jaśnie panicz”, Witkacego „Mahatma Witkac” i Zbigniewa Herberta „Pan od poezji”, a także książki „Czarny ptasior”.

– Interesowało ją to, co nieraz pokrywała zmowa milczenia, o czym mówiło się ściszonym szeptem, albo i nie mówiło się wcale. Nie przyjmowała do wiadomości istnienia „białych plam”, bo nic jej tak nie mobilizowało, wyznawała, „jak tabliczka z napisem ‘zabronione’” – powiedział podczas laudacji na cześć laureatki Krzysztof Masłoń.

Nominowani

W kategorii "Muzyka" nominacje otrzymali: wokalistka i muzykolog Agnieszka Budzińska-Bennett, jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych Leszek Możdżer oraz pionier polskiego rocka progresywnego i elektronicznego Józef Skrzek.

Statuetkę otrzymał Józef Skrzek.

W kategorii "Słowo" szansę na nagrodę mają: pisarz, scenarzysta i autor słuchowisk radiowych Andrzej Mularczyk; pisarz, tłumacz i reżyser teatralny Antoni Libera oraz reporterka i pisarka Joanna Siedlecka.

Laureatką została Joanna Siedlecka.

W kategorii "Obraz" nominowani są dziennikarze: Elżbieta Jaworowicz i Miłosz Kłeczek oraz dyrektor TVP Kultura Kalina Cyz.

Czytaj też:

O prawdziwym człowiekuCzytaj też:

Mieszkanie Konwickiego