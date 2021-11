Tragedia w Pszczynie. Wyniki kontroli NFZ. Niedzielski: Wypada kiepsko dla zespołu

Na początku listopada tego roku w szpitalu w Pszczynie na Śląsku zmarła 30-letnia Izabela w 22. tygodniu ciąży. Powodem był wstrząs septyczny. Kobieta trafiła do placówki medycznej z powodu odpłynięcia płynu owodniowego. Lekarze potwierdzili wady wrodzone płodu, ale mieli zdecydować się na "postawę wyczekującą". Niestety, doszło do wielkiej tragedii – najpierw zmarło dziecko, a potem jego matka.

Sprawę zaczęła badać prokuratura, ale również konsultanci Narodowego Funduszu Zdrowia.

"Błędne decyzje"

– Jest wynik kontroli NFZ. Konsultant krajowy został poproszony o zweryfikowanie i ocenę tej sytuacji. Niestety, wypada kiepsko dla zespołu, który tam pracował. To były po prostu błędne decyzje, które się zdarzają – powiedział we wtorek minister zdrowia w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN 24.

Adam Niedzielski poinformował również, że szczegółowe wyniki kontroli zostaną przedstawione opinii publicznej, ale nie wiadomo jeszcze kiedy.

"Rejestr ciąż"

Ministerstwo Zdrowia przekazało wiadomości o projekcie nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Medycznej (SIM). W poszerzonym katalogu danych mają znaleźć się m.in. informacje o ciąży, nazwane już w mediach "rejestrem ciąż".

Do sprawy odniósł się szef resortu, porównując tę zmianę do przejścia z recept papierowych na e-recepty. – My nie robimy nic innego jak przechodzimy z zapisu papierowego na elektroniczny. Co więcej, są pewne wytyczne europejskie w tym zakresie, które mówią, że jest pewien zakres danych u pacjenta, który powinien być gromadzony po to, żeby zapewnić lepsze leczenie – powiedział Niedzielski.

