Zagrożenie ze strony Rosji. Rzecznik rządu: Musimy być na to gotowi

Polityk Prawa i Sprawiedliwości skomentował we wtorek na antenie Polskiego Radia 24 doniesienia o obecności wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą.

Agresja Rosji?

W ostatnich tygodniach wzrosło napięcie na linii Federacja Rosyjska – Ukraina. Zgodnie z danymi przekazanymi przez wywiad ukraińskiego resortu obrony, rosyjskie wojska zgromadziły się przy swojej zachodniej granicy w liczbie już ok. 100 tys. żołnierzy. Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow zapowiedział, że Kijów "nie dopuści do powtórki sytuacji z 2014 roku i udzieli adekwatnej odpowiedzi agresorowi". Dodał także, iż "dla Rosji nie istnieją żadne zasady".

Sytuację skomentował rzecznik polskiego rządu. – Jednym z głównym zagrożeń są kwestie związane z migracjami. Ma być potencjalnie uruchomiony nowy szlak przez Białoruś, za pośrednictwem i z pomocą Rosji, z Afganistanu. Z drugiej strony – mamy do czynienia z zagrożeniami geopolitycznymi, takimi jak kwestia ograniczeń w dostawach gazu, w szczególności na Ukrainę, manipulacjami cen gazu. To już dotyczy całego obszaru europejskiego, ale również rezerw gazowych. Mówimy również o ruchach wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą, cyberatakach i dezinformacji. Wachlarz działań jest duży – mówił Piotr Mueller.

Narada u premiera

Polska na bieżąco ma być informowana przez swoich sojuszników o ruchach Rosjan w okolicach terytorium Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki w związku z kryzysem geopolitycznych, zwłaszcza sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, spotkał się w miniony poniedziałek z przedstawicielami opozycji parlamentarnej.

– Sojusznicy na bieżąco informują się, na podstawie swoich informacji wywiadowczych, na temat działań Rosji przy granicy ukraińskiej. Te informacje stawiają duży znak zapytania co do intencji Rosjan. Na podstawie tych informacji można również postawić tezę, że żadnego wariantu, w tym wariantu ofensywnego ze strony Rosji, nie można wykluczyć – oznajmił w audycji radiowej Piotr Mueller. – Musimy być na to gotowi – dodał.

