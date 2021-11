Kompromitujące nagranie z Rzeplińskim i Żurkiem. Kropiwnicki: Sędzia sam uznaje, kiedy jest niezawisły

W sobotę w Warszawie odbyły się uroczyste urodziny Komitetu Obrony Demokracji, w których wziął udział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Gdy Tusk schodził ze sceny, żegnały go gromkie brawa i krzyki "zjednoczona opozycja". Do internetu trafiło nagranie, na którym uwieczniono, że w tłumie oklaskującym lidera PO znaleźli się sędziowie Juszczyszyn, Żurek, Zabłudowska, prokurator Kwiatkowska oraz były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński. Na filmie uwieczniono m.in. jak Rzepliński staje na baczność przed schodzącym ze sceny Tuskiem.

"Komu składają hołd?"

O tę sytuację był pytany poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki w RMF FM. Poseł ocenia, że każdy sędzia jest również obywatelem i może brać udziału w zgromadzeniach publicznych. – Jeżeli część z nich uważa, że warto to proszę bardzo – stwierdził Kropiwnicki.

– Jakby pan zareagował, gdyby sędziowie oklaskiwali Jarosława Kaczyńskiego? Powiedziałby pan, przede wszystkim składają hołd władzy, a w tym wypadku komu składają hołd? – pytał swojego gościa Robert Mazurek.

Poseł w odpowiedzi stwierdził, że KOD jest organizacją społeczną, a nie polityczną. Polityk następnie dodał, że to sami sędziowie decydują, czy w danym momencie są niezawiśli czy nie.

– Czy udział w tej imprezie, to naruszało niezależność sądów lub niezawisłość sędziowską? Każdy sędzia sam uznaje, kiedy jest niezawisły, a kiedy nie i jeżeli oni uważają, że to nie ma wpływu na ich orzecznictwo, to mogą – ocenił poseł Kropiwnicki.

