Prowadzący, znany kremlowski propagandysta Dmitrij Kisieliow najpierw opowiedział widzom o tragedii migrantów na kanale La Manche. Opisał spór między Paryżem a Londynem o to, kto za tę tragedię odpowiada. A następnie gładko przeszedł do granicy polsko-białoruskiej, stwierdzając, że koczujących tam migrantów „Europejczykom nie jest żal”. Kisieliow zakreślił chwytający za serce naiwnego widza obraz: biedne dzieci chorują i koczują na mrozie, drżąc z zimna w niedogrzanych namiotach, a do tego jeszcze źli polscy pogranicznicy polewają te biedne dzieci wodą, trują gazem łzawiącym i szczują psami.