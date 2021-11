Abp Gądecki i bp Bätzing apelują ws. migrantów

Duchowni rozmawiali na temat wyzwań stojących przed Kościołem w Polsce i w Niemczech, synodu biskupów o synodalności oraz sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Podczas briefingu po spotkaniu w Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej, abp Gądecki oraz bp Bätzing skrytykowali reżim Aleksandra Łukaszenki za wykorzystywanie migrantów do swojej polityki destabilizacji sytuacji w regionie.

Niemiecki hierarcha określił działanie przywódcy Białorusi jako godne potępienia. Obaj duchowni wskazali, że cierpienia migrantów nie powinno być wykorzystywane przez żadną ze stron konfliktu.

– Uchodźcy nie są sprawcami, ale są ofiarami pozbawionych skrupułów machinacji i intryg. Dlatego zasługują na traktowanie pełne szacunku oraz wsparcie – stwierdził bp Bätzing.

– Mówiliśmy, że to co trzeba zachować przed oczyma, to nie tylko sprawy obrony granic Polski i sprawy obrony granic Unii Europejskiej, ale tak samo sprawy samych migrantów, którzy - oszukani czy nie oszukani - znaleźli się w takim położeniu, którego nikomu nie należałoby życzyć – stwierdził z kolei abp Gądecki.

Kryzys na granicy

Budowa zapory ma związek z procederem nielegalnej imigracji, którym od kilku miesięcy steruje Aleksander Łukaszenka wraz ze swoimi służbami.

Polską granicę wschodnią ochraniają funkcjonariusze Straży Granicznej i Polskiej Policji oraz wojsko. Do 2 grudnia tego roku w 183 miejscowościach przygranicznych województw podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy.

We wtorek polska Straż Graniczna poinformowała o kolejnych próbach siłowego forsowania granicy polsko-białoruskiej. W procederze uczestniczyło 134 nielegalnych imigrantów. Zdarzenia miały miejsce nieopodal miejscowości Mielnik i Szudziałowo w województwie podlaskim.

