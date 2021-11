"Współpraca z PiS stanie pod znakiem zapytania". Kukiz stawia ultimatum Kaczyńskiemu

Nie milknie burza wokół wiceministra sportu. Kilka dni temu Wirtualna Polska opisała biznesową działalność Łukasza Mejzy. Firma polityka obiecywała leczenie umierających na raka i stwardnienie rozsiane, a także chorych na Alzheimera, Parkinsona oraz inne nieuleczalne przypadłości.

Mejza miał osobiście przekonywać rodziców chorych dzieci, że terapia jego firmy je wyleczy. Cena wyjściowa to jednak niebagatelne 80 tys. dolarów. Jak zaznacza WP metoda, którą zachwalał polityk, nie ma medycznego potwierdzenia, a całość była obliczona na finansowe oszukanie chorych i ich bliskich.

W odpowiedzi na artykuł Mejza opublikował oświadczenie, w którym oskarżył dziennikarzy o "kolejny nierzetelny atak na jego wizerunek i dobre imię".

Kukiz zerwie z PiS?

We wtorek WP poinformowała, że kontrowersje wokół Łukasza Mejzy mogą doprowadzić do zerwania współpracy między Kukiz'15 a Prawem i Sprawiedliwością.

– Rozmawiałem dzisiaj z prezesem Kaczyńskim, poruszyliśmy wiele tematów, m.in. lokalne referenda bezprogowe, ale podniosłem również sprawę posła Łukasza Mejzy – powiedział dziennikarzom portalu Paweł Kukiz. Polityk stawia Jarosławowi Kaczyńskiemu ultimatum: albo otrzyma wiarygodne wyjaśnienia w sprawie wiceministra sportu albo zakończy współpracę.

– Prezes odpowiedział, że w tym tygodniu minister ma przedstawić pozwy i uzasadnić swoje działanie. Dla mnie to jest trudne do zaakceptowania, również ze względu na długoletnią walkę o zdrowie dziecka. Jeśli te wyjaśnienia mnie nie przekonają, to moja dalsza współpraca z PiS stanie pod znakiem zapytania – wyjaśnił Kukiz.

Porozumienie partii

Kukiz'15 zawarło porozumienie z PiS dotyczące przyjęcia kilku kluczowych dla Pawła Kukiza rozwiązań prawnych w zamian za poparcie dla Polskiego Ładu.

1 stycznia 2022 roku wejdą w życie przepisy ustawy antykorupcyjnej. Ustawa stanowi element porozumienia programowego koła Kukiz’15 z PiS. Jak zapewniał w niedawnym wywiadzie Paweł Kukiz, do tej pory PiS wywiązuje się z zawartego porozumienia.

