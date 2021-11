"Stawiamy sprawę jasno". Morawiecki zabrał głos ws. inflacji

Podczas wtorkowej rozmowy na antenie TVP szef rządu obszernie wyjaśniał założenia Tarczy antyinflacyjnej. Przypomnijmy, że dzisiaj premier Morawiecki przedstawił kolejne rozwiązania, które mają znaleźć się w opracowywanej przez rząd tarczy.

Tarcza antyinflacyjna

Morawiecki podkreślił, że poprzednie rządy nie walczyły z inflacją tak kompleksowo, jak rząd Zjednoczonej Prawicy.

– Ja się nie dziwię, że ludzie dzisiaj bardzo się niepokoją o inflację, bo jak patrzą na poprzednie rządy Platformy, PSL czy SLD, to żadnych pakietów antyinflacyjnych nie było. Jesteśmy pierwszym rządem, który robi bardzo poważny pakiet antyinflacyjny i on polega na tym, że obniżamy bardzo wiele podatków, po to, żeby więcej pieniędzy zostało w kieszeniach obywateli – powiedział.

Premier wskazał, że jedną z głównych przyczyn wzrastających cen jest znaczna podwyżka cen gazu. Duży wpływ mają także ceny uprawnień do emisji CO2 oraz trwająca pandemia koronawirusa.

– Można powiedzieć, że inflacja jest zaimportowana, przyszła do nas zza granicy, przybyła zza granicy poprzez wysokie ceny gazu, wysokie ceny uprawnień do emisji CO2, a także ze względu na pandemię, która też przyszła zza granicy. Prosimy koncerny energetyczne, żeby nie wykorzystywały tego co zrobiliśmy i, żeby przedstawiły ludziom prognozę niższą, wynikającą z dzisiejszych decyzji rządu. Będą dzięki temu niższe rachunki na energię elektryczną, gaz i benzynę – wskazał.

Premier podkreślił, że kwota zarezerwowana przez rząd na dodatek osłonowy to środki dla 6,8 milionów gospodarstw domowych. Początkowo rząd chciał także znieść VAT na żywność. Na przeszkodzie stanęły jednak unijne przepisy.

– Chcieliśmy zrobić tak, żeby znieść VAT na artykuły żywnościowe - to by było najprostsze, ale analizy, które przychodzą z Komisji Europejskiej na to nie pozwalają. Dlatego te środki przełożyliśmy na dodatek osłonowy – powiedział szef rządu.

Dalsze działania

Premier zapowiedział także, że w przypadku brak obniżek cen, rząd podejmie kolejne działania w walce z wysoką inflacją.

– Naszą dewizą jest elastyczność. Stawiamy sprawę jasno - zadaniem państwa jest zmniejszenie inflacji. Jeżeli inflacja nie będzie spadała w drugim kwartale, jeżeli będzie kontynuowała swój trend – albo wysoko utrzymana inflacja, albo wręcz rosnąca, to w drugim i trzecim kwartale zadziałamy ponownie z dodatkowymi instrumentami – stwierdził.

